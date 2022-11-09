Названа причина гибели Кирилла Стремоусова

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП на территории Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы администрации Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов 9 ноября 2022 года погиб в ДТП в районе города Геническ. Информагентство РИА Новости публикует первые подробности резонансной автоаварии, из которых следует, что в дорожно-транспортном происшествии виноват водитель грузовика, с которым столкнулась машина Стремоусова.

По данным источников агентства, знакомых с ситуацией, причиной данного ДТП стали действия водителя грузовика. Водитель автомобиля Кирилла Стремоусова не справился с управлением. В результате машину, в которой находился высокопоставленный херсонский чиновник, фактически разорвало на две части.

У Стремоусова остались жена и четверо детей.

Он был одним из наиболее известных пророссийских активистов Херсонщины. Вскоре после начала спецоперации на Украине создал и возглавил «Комитет спасения за мир и порядок». Летом 2022 года попал в санкционные списки США и Евросоюза. После вхождения Херсонской области в состав России, Стремоусов стал заместителем главы администрации области. В сентябре 2022 года получил российский паспорт.