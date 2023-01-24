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НовостиВ мире24 января 2023 11:19

ФРГ получила запрос Польши на поставки Украине танков Leopard

Отмечается, что заявка рассматривается "с надлежащей срочностью"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФРГ получила запрос Польши на поставки Украине танков Leopard

ФРГ получила запрос Польши на поставки Украине танков Leopard

Фото: REUTERS

Берлин получил от Варшавы запрос на поставки Киеву немецких танков Leopard 2. Об этом во вторник сообщил, 24 января, сообщил представитель кабмина ФРГ.

«Правительство Германии получило запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2. Как уже пояснял официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, заявки рассматриваются с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами», - приводит ТАСС заявление представителя кабмина.

Напомним, во вторник, 24 января, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Украине немецких танков. Ранее власти республики заявили о готовности передать до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

При этом, как писал сайт KP.RU, днем ранее, 23 января, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша без согласия Германии готова создать новую военную коалицию по поставкам техники.