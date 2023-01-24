Польша запросила у ФРГ разрешение на поставку Украине танков Leopard 2

Польша запросила у ФРГ разрешение на передачу Украине танков Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Киеву немецких танков Leopard 2. Об этом во вторник, 24 января, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину», - написал глава военного ведомства в Twitter.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Берлин попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Киеву своих танков Leopard, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава без согласия ФРГ готова создать новую военную коалицию по поставкам техники.

Как писал сайт KP.RU, ранее польские власти сообщили о готовности передать Киеву до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.