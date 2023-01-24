"Как заставить его замолчать?": Немцам стало стыдно за слова Столтенберга о России

Немцам стало стыдно за слова Столтенберга о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читателей немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о России. Накануне он высказывал мнение о том, что РФ нельзя позволить "шантажировать мир ядерной риторикой".

В комментариях под публикацией к его заявлению немцы начали возмущаться, а некоторым и вовсе захотели "заставить его замолчать".

- Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию? - спросил один из читателей издания.

Другие же напомнили, что для российской стороны это является сдерживающим фактором.

- Это США применили против Японии ядерное оружие. А Путин называл его сдерживающим фактором, - пишут читатели.

Среди других мнений были следующие: "это конфликт между Россией и Украиной, который нас не касается"; "для меня НАТО и оборонный альянс больше не сочетаются друг с другом"; " НАТО расширялось ... пока не оказалось у дверей России через Украину".

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на Украине. Белорусский лидер отметил, что такой необходимости нет.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что российская сторона не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине.