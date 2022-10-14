Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российского президента Владимира Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине.

«Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», - передает слова белорусского президента в пятницу, 14 октября, белорусское госагентство Белта, уточняя, данное заявление глава республики сделал в интервью американской телекомпании NBC.

Напомним, сегодня, 14 октября, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что столкновение России и Соединенных Штатов как ядерных держав чревато катастрофическими последствиями, отметив, что риск подобного столкновения возрастает по мере вовлечения США в украинский конфликт.