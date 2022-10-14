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Политика14 октября 2022 10:56

Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на Украине

Белорусский лидер отметил, что такой необходимости нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на Украине

Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российского президента Владимира Путина никогда не было цели применить ядерное оружие на Украине.

«Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет», - передает слова белорусского президента в пятницу, 14 октября, белорусское госагентство Белта, уточняя, данное заявление глава республики сделал в интервью американской телекомпании NBC.

Напомним, сегодня, 14 октября, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что столкновение России и Соединенных Штатов как ядерных держав чревато катастрофическими последствиями, отметив, что риск подобного столкновения возрастает по мере вовлечения США в украинский конфликт.