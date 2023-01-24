На Украине еще один замминистра развития общин подал в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода подал в отставку, об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Видимо, после скандала вокруг Лозинского, Кубраков решил избавиться от всех заместителей минрегиона», - написал депутат.

Он подчеркнул, что Вячеслав Негода, который много лет отвечает за децентрализацию, тоже подал в отставку.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года в отставку подал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря.

Кроме того, 24 января 2023 года был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко после отпуска в Испании.

СМИ отмечали, что Симоненко попросили написать заявление об отставке, так как он уехал этой зимой на отдых в Испанию на десять дней, несмотря на введенный запрет отдыхать за пределами республики.

Сегодня заявил об отставке заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, а также опубликовав свою фотографию с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Также подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками для украинской армии.