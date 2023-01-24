На Украине замминистра развития общин Лукеря подал в отставку Фото: REUTERS

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря сообщил в соцсети, что подал в отставку.

«Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, ввиду политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю. К сожалению, - написал Лукеря.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко после отпуска в Испании.

СМИ отмечали, что Симоненко попросили написать заявление об отставке, так как он уехал этой зимой на отдых в Испанию на десять дней, несмотря на введенный запрет отдыхать за пределами республики.

24 января 2023 заявил об отставке заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, а также опубликовав свою фотографию с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Также сегодня подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками для украинской армии.