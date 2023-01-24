Собчак опровергла сообщения о продаже своего дома

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его стоимости.

"... Дом я не продаю… И стоит он значительно дороже", – отметила журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее в интернете появилась информация, что Собчак якобы выставила свой особняк на продажу. Также называлась его цена – шесть миллионов долларов. По слухам, телеведущая планировала вывезти вырученные от продажи средства за рубеж.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым переехала в новый дом. Площадь дома - больше 1000 кв м. Средняя стоимость домов такой площади в этом поселке $6 млн. (414 млн. руб).

Также отмечалось, что часть расходов на стройку и обустройство дома Ксения Собчак оплачивала по бартеру - рекламировала компании на своих интернет-ресурсах. В доме достаточно коллекционных вещей. Мебель и предметы декора известных брендов.