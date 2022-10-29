Ксения Собчак оставила в России новый дом за 300 миллионов рублей: показываем, что внутри особняка

Ксения Собчак завершила все отделочные работы в новом доме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этой осенью в новом доме Ксении Собчак были завершены все строительные, отделочные работы, установлена мебель. Уже начали перевозить вещи. Новый год хозяйка планировала встречать с семьей в новом доме. Скоро узнаем – осуществятся ли эти планы. Ксения Собчак опубликовала в телеграм-канале заявление своего адвоката Сергея Бадамшина по поводу громкого уголовного дела о вымогательстве, по которому арестовано два ее сотрудника: «У Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу. Привлечены по этому делу только два лица. Это мне известно из материалов дела и следствия». Так что вполне возможно, что скоро адвокаты дадут «добро» и Ксения вернется из заграницы на родину, и по плану встретит новый год в новом жилье. А пока рассказываем – как обустроила свое родовое гнездо в Подмосковье журналист и предпринимательница Ксения Собчак.

Одна из комнат для отдыха выложена мозаикой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым живут в элитном поселке Подмосковья - «Горки 8», который расположен в 15 км от МКАД. Рядом - лес, удобно добираться по Рублево-Успенскому шоссе – место престижное. Площадь коттеджа Ксении Собчак 335 кв м, а рядом дом ее мамы Людмилы Нарусовой, которая помогает дочери и участвует в воспитании внука Платона.

Диван и обеденный стол в гостиной, объединенной со столовой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новый дом Ксения Собчак построила тоже в поселке «Горки 8», но он намного просторнее прежнего жилища, ведь журналистка с мужем планируют общих детей. Собчак построила настоящее родовое гнездо площадью больше 1000 кв м. Есть цокольный этаж и два жилых этажа. Поставить похожий дом из финской сосны стоит около 60 миллионов рублей по типовому проекту, но здесь был индивидуальные проект, а значит вышло существенно дороже. Потом началось самое затратное – отделка. Деревянный особнячок отделан качественными материалами.

Комод в спальне Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоимость домов и участков такой площадью в поселке «Горки 8» начинается от $5 миллионов (сейчас это 306 миллионов рублей). Часть расходов на стройку и обустройство дома Ксения Собчак оплачивала по бартеру — рекламировала компании на своих интернет-ресурсах.

Что внутри?

- У деревянного дома панорамное остекление – окна в пол, в доме много света. Даже раздвижные двери – стеклянные.

Прямо под окнами дома стоят многолетние деревья Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В доме обустроена спа-зона: здесь бассейн, баня, хамам, спортзал. Вход сюда с задней стороны дома, где навес – пергола с подсветкой и отдельная зона для отдыха после банных процедур.

Терраса дом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На первом этаже просторная гостиная, столовая, белая мебель. Здесь же технические помещения. На втором этаже: спальни и другие жилые помещения. На цокольном этаже: огромные комнаты для гардероба. Шубная комната, где поддерживается необходимая температура и влажность, а также винная комната.

Собчак у входа в дом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В доме достаточно коллекционных вещей. Мебель и предметы декора известных брендов. Кстати, часть предметов интерьера еще три года назад Собчак включила в список для друзей – что дарить ей и Богомолову на свадьбу: там были и диван, и комод… Каждая вещь выбрана хозяйкой. Сама Ксения искала каждую деталь долго: к примеру, потратила большие деньги на коллекционные люстры 60-х годов прошлого века. Бра уже подешевле – от бренда Ochre (от 200 тысяч рублей за штуку).

Вид дома с заднего входа. Фото прошлой осени, когда еще шли строительные работы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что еще?

По слухам Ксения Собчак и ее муж худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов планируют купить первую «совместно нажитую недвижимость» - квартиру в центре Москвы.

У Ксении Собчак помимо двух домов в Подмосковье недвижимости достаточно: в Подмосковье три земельных участка площадью 3000 кв м; две квартиры в столице - 74 кв м и 353 кв м; квартира в столице площадью 67 кв м, которая записана на несовершеннолетнего сына. Также Ксения Собчак совладелица родительской квартиры в Санкт-Петербурге; у нее в собственности семь нежилых объектов недвижимости общей площадью более 600 кв м; квартира в ОАЭ площадью 120 кв м.