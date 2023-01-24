Hill: Украина недовольна отказом США предоставлять оружие ВСУ для атак на Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины недовольны отказом США поставлять Киеву технику, с которой тот мог бы организовать полномасштабное наступление на Крым, написала обозреватель Лаура Келли в статье для Hill.

"... Байден и другие высокопоставленные американские чиновники воздерживаются от публичного принятия обязательств по оказанию поддержки Украине в атаке на Крым", - написала она.

Как добавила журналист, Соединенные Штаты сопротивляются отправке вооружения дальнего радиуса действия, что вызывает недовольство у украинского лидера Зеленского. Глава Украины уверен, что ВСУ необходима более серьезная техника, которая позволила бы им совершить масштабное наступление на Крымский полуостров, считает автор.

Ранее CNN сообщало, что у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине.

Также агентство Bloomberg писало, что запасы оружия США иссякнут через несколько месяцев из-за поставок на Украину. При этом действующих контрактов, нацеленных на восполнение запасов, в данный момент нет, сообщили изданию военные эксперты.