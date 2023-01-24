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НовостиПроисшествия24 января 2023 13:53

Два человека пострадали после сброса взрывчатки ВСУ в курском селе Горналь

Курский губернатор Старовойт сообщил о двух пострадавших в результате сброса взрывчатки ВСУ в селе Горналь
София ГОНЧАРОВА
Два человека пострадали после сброса взрывчатки ВСУ в курском селе Горналь

Два человека пострадали после сброса взрывчатки ВСУ в курском селе Горналь

Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские боевики сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь.

В результате случившегося пострадали два человека.

- Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал он в посте в своем телеграм-канале 24 января.

До этого местные власти сообщали, что поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под артиллерийский обстрел со стороны украинских вооруженных формирований.

А до этого сайт KP.RU писал, что населенные пункты в Курской области не в первый раз подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в мае 2022 года населенный пункт Алексеевка несколько дней подряд попадал под огонь.