Два человека пострадали после сброса взрывчатки ВСУ в курском селе Горналь Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские боевики сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь.

В результате случившегося пострадали два человека.

- Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал он в посте в своем телеграм-канале 24 января.

До этого местные власти сообщали, что поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под артиллерийский обстрел со стороны украинских вооруженных формирований.

А до этого сайт KP.RU писал, что населенные пункты в Курской области не в первый раз подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в мае 2022 года населенный пункт Алексеевка несколько дней подряд попадал под огонь.