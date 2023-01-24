Умер Герман Климов, российский сценарист и писатель Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сценарист, писатель, спортсмен Герман Климов умер на 82-м году жизни, об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов.

«23 января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов (1941 – 2023)», - сказано в публикации.

Союз кинематографистов выразил соболезнования его родным и близким.

В организации отметили, что Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября 2003 года умер Элем Климов. Он был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с отцом.

14 января 2023 года умерла Инна Чурикова - актриса театра и кино, народная артистка СССР. Ей было 79 лет.

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице.

Ранее летом 2022 года СМИ сообщали, что актриса неудачно упала, после чего у нее появились боли в груди.

Известно, что Инна Чурикова приехала в медицинское учреждение сама, а не на скорой помощи. Медики выявили у легендарной артистки перелом ребер, грудины и подвздошной кости.