Умерла Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умерла Инна Чурикова - актриса театра и кино, народная артистка СССР. О ее смерти стало известно 14 января 2023 года. Ей было 79 лет.

- Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице, - рассказал ТАСС директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Летом 2022 года СМИ сообщали, что актриса неудачно упала, после чего у нее появились боли в груди. Известно, что Инна Михайловна приехала в медицинское учреждение сама, а не на скорой помощи. Медики выявили у легендарной артистки перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Напомним, Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Она окончила Щепкинское училище, а после стала работать в Московском ТЮЗе.

Инна Чурикова - одна из выдающихся отечественных актрис. Впервые на большом экране она появилась в фильме "Тучи над Борском". Одни из самых известных фильмов и сериалов с ее участием: "Морозко", "Курьер", "Ширли-мырли", "Страна Оз", "Иван Денисович".