Депутат Шеремет предупредил, что поставка танков на Украину позволит РФ применить более мощное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш, что даст возможность российской армии применить в рамках спецоперации куда более мощное оружие, об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш», - сказал Шеремет.

Он пояснил, что это развяжет руки нашей армии для применения в рамках спецоперации куда более мощного оружия, о котором противник даже не догадывается.

Шеремет подчеркнул, что Германия пока сопротивляется давлению, видимо, у нее ещё крепка историческая память и там помнят, чем последний военный поход на Россию для них обернулся.

Как писал сайт KP.RU, 22 января 2023 года Михаил Шеремет допустил расширение границ проведения спецоперации на Украине.

Он предположил, что это будет зависеть от поддержки киевских властей со стороны Запада.

Политик подчеркнул, что Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны перешли красные линии и стали нести угрозу нашим национальным интересам.

Шеремет пояснил, что киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку.

Он заявил, что чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы обезопасить нашу страну от вражеского соседства.

По мнению депутата, 2023 год станет определяющим для формирования нового миропорядка.

Шеремет указал, что этот год будет победным для России.