Жители Ижевска возмущаются красными выбросами от завода

Ситуация должна измениться в ближайшие несколько лет Фото: Мария Бакланова

С прошлого воскресенья жители Ижевска разрывали соцсети фотографиями необычного явления. «Красный снег» буквально покрыл Ленинский район. Об этом сообщает Udm-info.

Снимки в городских пабликах сопровождались ироничными подписями:

«Шлейф от завода при попутном ветре идет и на частный сектор. Помню, раньше на учебу соберешься, выходишь из дома, а там просто апокалипсис. Заборы соседей все в красную крапинку, обувь потом тоже. А в "Матрице" на прозрачной крыше было прям видно шлейф от завода», - рассказал мужчина.

Красные сугробы появились рядом с МОЛЛ «Матрица» от завода керамических материалов.

«Красиво. Марс. И лететь никуда не нужно», – пишет житель района.

На многочисленные жалобы откликнулся глава города Олег Бекмеметьев . По его заявлению, завод постепенно снижает негативное воздействие на природу. В планах – завершить экопроект до 2025 года и достичь показателя на 70% ниже нынешнего.

«В ближайшее время планирую личную встречу с руководством предприятия, о принятых решениях обязательно проинформирую жителей», - заключил Олег Бекмеметьев. По программе пройдет улучшение системы вытяжки на предприятии, которая поможет убрать пыль с рабочих зон. Помимо этого на заводе появится более безопасная печь. Работы по модернизации могут начаться уже в этом году.

Сейчас уже спроектировали ограждение с северной стороны завода. Пыли должно стать меньше, но окончательно экологическая проблема изменится через 3-4 года.