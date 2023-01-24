CNN: ФБР обнаружили секретные документы в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса

Секретные бумаги обнаружил юрист бывшего вице-президента США в администрации Дональда Трампа Фото: REUTERS

Сотрудники ФБР Соединенных Штатов обнаружили секретные документы на прошлой неделе в доме бывшего вице-президента США Майкла Пенса в городе Кармель штата Индиана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По версии издания, секретные бумаги обнаружил юрист бывшего вице-президента США в администрации Дональда Трампа. Тем не менее, источник телекомпании не уточняет, какого рода секретные данные обнаружили службы. Бумаги были переданы Федеральному бюро расследований (ФБР) США. Ведомство и Министерство юстиции США проведут оценку документов и обстоятельства их хранения в доме у бывшего вице-президента.

Телекомпания подчеркивает, что Пенс ранее "неоднократно заявлял, что не обладает какими-либо секретными документами".

Напомним, сайт KP.RU писал, что администрация американского лидера Джо Байдена увязла в "пиар-кошмаре" после скандала с секретными документами, которые недавно были найдены в его доме и бывшем офисе. Действующая администрация, вероятнее всего, сейчас находится в "режиме ликвидации последствий", поскольку сталкивается с все большим числом вопросов и нарастающим недовольством.