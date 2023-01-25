Глава Минфина США Йеллен заявила Конгрессу о допмерах из-за достижения потолка госдолга Фото: REUTERS

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен сообщила Конгрессу США о «дополнительных чрезвычайных мерах» из-за достижения потолка госдолга.

Министерство в первоочередном порядке сократит инвестиции в фонды выплаты пенсий по старости и инвалидности, в государственный инвестиционный фонд ценных бумаг, а также в фоны медицинского страхования пенсионеров почтовой службы.

«Нормы, регулирующие инвестиции в G Fund, прямо уполномочивают министра финансов приостанавливать инвестиции в фонд, чтобы избежать нарушения лимита госдолга. Мои предшественники принимали эти меры в аналогичных ситуациях», - отметила глава ведомства в своем письме, которое было направлено в Конгрессе США.

Йеллен также заявила, что дополнительные меры не коснутся «федеральных служащих и тех из них, кто уже вышел на пенсию», однако конкретного срока действия у этих мер нет.

Напомним, ранее Йеллен заявила об угрозе дефолта США уже в июне этого года, если Конгресс США не повысит лимит государственного долга.