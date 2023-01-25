В парламенте Швейцарии одобрили реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил предложение парламента страны, разрешив реэкспорт оружия швейцарского производства Киеву. Об этом заявила пресс-служба парламента.

Документ одобрили 14 членов комитета, а против высказались 11. В комитете парламента постановили, что реэкспорт могут снять при определенных условиях, в числе которых нарушение запрета на применение силы согласно международному праву, к чему они отнесли украинский конфликт.

В других случаях реэкспорт разрешат, если две трети стран Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) подтвердят нарушения международного права. «Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать больше поддержки Украине», - сказано в заявление комитета, который также заявляет, что данные изменения соответствуют закону о нейтралитете.

Напомним, накануне, 22 января, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача Киеву замороженных активов российских граждан на данный момент конституционно невозможна.