Министр экономики Швейцарии подтвердил "незаконность" передачи замороженных активов России Украине

Передача Украине замороженных активов россиян конституционно невозможно в Швейцарии, заверил министр экономики Пармелен Фото: REUTERS

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в ходе интервью газете Le Matin Dimanche заявил, что передача Украине замороженных активов россиян на данный момент конституционно невозможно в стране.

"В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. Таким образом, получение денег из одной страны или частных лиц этой страны для передачи их в другую кажется невозможным, учитывая действующую правовую базу", - сказал министры.

По его словам, в политических кругах мировой элиты идет дискуссия по вопросу передачи российских активов. В настоящее время ни одна страна не пошла на этот шаг, хотя "казалось бы, Канада хочет двигаться в этом направлении".

На вопрос журналиста о том, что создается впечатление, будто Швейцария хотела бы помочь Украине, не зля при этом Россию, Пармелен ответил, что это "совершенно неверно".

"Это не вопрос гнева государства или нет. Швейцария всегда на стороне международного права и с самого начала четко осудила грубое нарушение этого права Россией. Кроме того, такое отношение полностью согласуется с соблюдением нами нейтралитета и санкциями, которые мы переняли у Европейского союза. Мы применяем их строго", - подчеркнул он.

Министр подтвердил также, что говорил с министром экономики Украины. Везде, где Швейцария можем конкретно помочь Украине, она это сделает. "И это независимо от того, нравится это России или нет", - добавил политик.

Напомним, власти Швейцарии вслед за странами Европейского союза приняли решение расширить санкции в отношении России из-за спецоперации в Украине. Теперь в санкционный список добавили 141 физлицо и 49 компаний из РФ. Об этом говорится в заявлении министерства экономики страны.