«Мертвое не может умереть дважды»: Володин объяснил снижение уровня дипотношений с Латвией и Эстонией

Володин заявил, что Латвия и Эстония утратили суверенитет в угоду русофобии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил понижение уровня дипломатических отношений России с Эстонией и Латвией, отметив, что эти республики утратили суверенитет в угоду русофобии.

«Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно. Мертвое не может умереть дважды», - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Володин указал на, что все решения принимаются в Вашингтоне и Евросоюз, а Эстония и Латвия утратили суверенитет, игнорируя интересы людей. Спикер Госдумы РФ также напомнил о статистке, согласно которой зарегистрировано сокращение населения в Прибалтийских республиках. По его словам, жители переехали в европейские страны, тогда как Эстония и Латвия показывают худшие в Евросоюзе экономические результаты.

Напомним, в минувший понедельник, 23 января, Латвия вслед за Эстонией сообщила о своем намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой. Как заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, российский посол в Риги должен покинуть страну в течение месяца - до 24 февраля этого года.