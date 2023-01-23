МИД Эстонии заявил, что посол России должен покинуть Таллин 7 февраля 2023 года

МИД Эстонии заявил, что посол России должен покинуть Таллин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу одновременно с посла Эстонии из Москвы. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел балтийской страны.

Напомним, 11 января этого года МИД Эстонии сообщил российскому послу о необходимости сократить численность сотрудников в посольстве России до восьми дипломатов. Таким образом, до 1 февраля текущего года численность работников дипломатической миссии должна быть сокращена вдвое.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 23 января, Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре, заявив ему решительный протест из-за действий Таллина. В ведомстве заявили, что дипломат должен покинуть Россию 7 февраля 2023 года, отметив также, что вся ответственность за развитие ситуации в отношениях двух стран лежит полностью на эстонской стороне.