Латвия потребовала от российского посла Ванина покинуть страну до 24 февраля

Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Росссией. Фото: REUTERS

Латвия заявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года. Об этом говорится в заявлении главы латвийского МИД Эдгардса Ринкевичюса, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в МИД Латвии 23 января был вызван посол Российской Федерации Михаил Ванин. В латвийском дипломатическом ведомстве потребовали, чтобы Ванин до 24 февраля покинул страну. Также сообщается, что посол Латвии в Москве в этот же срок покинет Россию.

Напомним, весной 2022 года США и другие западные страны объявили о массовой высылке российских дипломатов. Всего было выслано более 200 человек.

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