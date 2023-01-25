В Турции допустили выход страны из НАТО через полгода

В Турции допустили выход Анкары из НАТО через полгода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред партии «Родина» Этхем Санджак считает, что Анкара может принять решение о выходе из Североатлантического альянса на фоне провокационных действий, которые направлены против Турции.

«НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке», - заявил он в беседе с изданием Aydinlik, напомним, также про антитурецкую акция в Стокгольме

Санджак считает, что выход Анкары из состава НАТО стал чрезвычайной ситуацией и необходимостью для страны, указав также на опросы, согласно которым число жителей страны, называющих США «страной, проводящей наиболее враждебную и деструктивную политику», выросло до 80%.

Напомним, в минувший понедельник, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше может не рассчитывать на поддержку ее заявки в НАТО со стороны Анкары, указав на антитурецкие демонстрации в Стокгольме, после которых шведские власти обвинили в нарушении обязательств по процессу вступления в Североатлантический альянс.