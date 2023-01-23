Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать от Турции ратификации заявки в НАТО

Турецкий лидер Эрдоган отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме. Об этом он заявил после заседания парламента министров, трансляцию вел телеканал TRT.

"Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", - заявил он.

Турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой обязательств по борьбе с террористическими организациями.

"Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО", - сказал Эрдоган.

Также сегодня, 2023 года, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия отвергают запросы Анкары в области "борьбы с терроризмом".

Акар назвал неприемлемыми бездействия Швеции и Финляндии в отношении инцидентов с сожжением Коран и высказываниями в адрес президента Турции Эрдогана.

Напомним, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

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