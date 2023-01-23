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НовостиВ мире23 января 2023 17:21

Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать от Турции ратификации заявки в НАТО

Турецкий лидер Эрдоган отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой
Владимир РОМАНЕНКО
Турецкий лидер Эрдоган отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой

Турецкий лидер Эрдоган отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме. Об этом он заявил после заседания парламента министров, трансляцию вел телеканал TRT.

"Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", - заявил он.

Турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции выполнения взятых перед Анкарой обязательств по борьбе с террористическими организациями.

"Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО", - сказал Эрдоган.

Также сегодня, 2023 года, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия отвергают запросы Анкары в области "борьбы с терроризмом".

Акар назвал неприемлемыми бездействия Швеции и Финляндии в отношении инцидентов с сожжением Коран и высказываниями в адрес президента Турции Эрдогана.

Напомним, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

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