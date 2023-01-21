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НовостиВ мире21 января 2023 19:14

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО

Соответствующее заявление сделали в турецком МИДе
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО, следует из заявления внешнеполитического ведомства республики.

"... Осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешили…нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, подписанного Швецией, по предотвращению пропаганды террористических организаций", - отметили в турецком ведомстве.

Сайт Nordic News сообщил накануне, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию сегодня в 16.00 по московскому времени.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг обличила власть, также она мешает вступлению Швеции в НАТО.

При этом в МИД России считают возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО “ошибкой с последствиями”. Реакция Москвы будет зависеть от конкретных шагов этих стран, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков.