Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО, следует из заявления внешнеполитического ведомства республики.

"... Осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешили…нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, подписанного Швецией, по предотвращению пропаганды террористических организаций", - отметили в турецком ведомстве.

Сайт Nordic News сообщил накануне, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию сегодня в 16.00 по московскому времени.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг обличила власть, также она мешает вступлению Швеции в НАТО.

При этом в МИД России считают возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО “ошибкой с последствиями”. Реакция Москвы будет зависеть от конкретных шагов этих стран, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков.