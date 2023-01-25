Фрегат «Адмирал Горшков» отработал удар ракетой «Циркон» в Атлантике Фото: Александр ГЛУЗ

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Атлантике, сообщает Министерство обороны России.

«Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования», – говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, в ходе испытаний был отработан удар «Цирконом» по морской цели, имитирующей корабль условного противника, находящийся на расстоянии более 900 километров. В Минобороны отметили, что экипаж фрегата продемонстрировал высокую слаженность действий.

Напомним, в начале января фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море.

Сайт KP.RU разбирался, на что способны гиперзвуковые ракеты «Циркон».