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НовостиПолитика25 января 2023 6:21

Фрегат «Адмирал Горшков» отработал удар ракетой «Циркон» в Атлантике

Была поражена цель, находящаяся на расстоянии более 900 километров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Фрегат «Адмирал Горшков» отработал удар ракетой «Циркон» в Атлантике

Фрегат «Адмирал Горшков» отработал удар ракетой «Циркон» в Атлантике

Фото: Александр ГЛУЗ

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Атлантике, сообщает Министерство обороны России.

«Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования», – говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, в ходе испытаний был отработан удар «Цирконом» по морской цели, имитирующей корабль условного противника, находящийся на расстоянии более 900 километров. В Минобороны отметили, что экипаж фрегата продемонстрировал высокую слаженность действий.

Напомним, в начале января фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море.

Сайт KP.RU разбирался, на что способны гиперзвуковые ракеты «Циркон».