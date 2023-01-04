Россия выпустила грозу морей. На что способны гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Этот корабль оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Этот корабль оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» - участие главы государства в проводах в поход было обусловлено именно этим обстоятельством.

- Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход, - сказал Владимир Путин. - Это обычное дело, но на этот раз корабль оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», – а также другим вооружением последних поколений.

У новейшей ракеты есть все шансы стать владычицей морской. Она способна поражать цели на суше и на море на дальности около 1000 километров. Именно такое расстояние преодолела ракета весной этого года во время испытаний: тот же фрегат «Адмирал Горшков» дал залп из Балтийского моря и поразил цель в Белом море.

«Циркон» летит с гиперзвуковой скоростью, ее не сможет перехватить ни одна существующая или перспективная система ПРО. Помните, как в марте этого года авиационная гиперзвуковая ракета «Кинжал» пробила бетон подземных складов боеприпасов? Эти склады по расчетам должны были выдержать взрыв атомной бомбы! Так вот «Циркон», грубо говоря, - это морской вариант такого убойного оружия. Не подплывай, убьет! Даже самым мощным авианосцам не стоит приближаться к «Адмиралу Горшкову» ближе, чем на 1000 километров.

- Я хочу поблагодарить специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие, - продолжил Владимир Путин. - Аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен: такое мощное вооружение позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. Хочу подчеркнуть: мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооружённых Сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия.

В церемонии выхода «Адмирала Горшкова» в море также принимал участие министр обороны России Сергей Шойгу.

- Особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО–ПРО, - подчеркнул глава военного ведомства. - Скорость полёта ракеты составляет более девяти махов, а дальность – свыше тысячи километров. Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности, - сказал глава оборонного ведомства. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки