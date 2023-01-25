18 членов экипажа тонущего судна у берегов Японии пропали

По меньшей мере 18 членов экипажа китайского грузового судна, которое терпит бедствие у берегов Японии, пропали. Об этом в среду, 25 января, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану, где заявили, что, предположительно, пропавшие дрейфуют на спасательных шлюпках.

На данный момент спасены только четыре члена команды, тогда как на борту, по предварительным данным, находилось 22 человека, среди которых граждане Мьянмы и Китая.

Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно подало сигнал бедствия поздно вечером во вторник, 24 января, когда оно находилось около необитаемых островов Дандзё в японской префектуре Нагасаки. Как сообщалось, грузовое судно накренилось и тонет. К месту происшествия были направлены несколько патрульных катеров береговой охраны, а также помощь оказал находившийся поблизости экипаж танкера.

Напомним, в конце декабря прошлого года судно Военно-морских сил (ВМС) Таиланда «Сукхотай» затонуло во время шторма в Сиамском заливе.