Судно ВМС Таиланда "Сукхотай" затонуло во время шторма в Сиамском заливе Фото: REUTERS

Корвет "Сукхотай", принадлежащий ВМС Таиланда, затонул во время шторма в Сиамском заливе. Информацию об этом распространили Военно-морские силы королевства. Уточняется, что 75 членов экипажа из 106 были спасены, ведутся поиски 31 моряка.

По информации ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, из-за чего затопило систему энергоснабжения, лишив команду возможности управлять кораблем.

Военное ведомство направило к месту происшествия корабли и вертолеты для спасения команды корабля и оказания помощи. Буксиры из порта Бангсапхан прибыли к месту крушения. Из воды были подняты 75 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Судно ВМС Таиланда "Сукхотай" затонуло во время шторма в Сиамском заливе Фото: REUTERS

Напомним, ранее груженое автомобилями судно шло из Японии во Владивосток, когда его накрыл шторм. Видео с последствиями удара стихии попало на камеру одного из очевидцев. Пострадали десятки иномарок. Предположительно на кадры попало судно SAFE.