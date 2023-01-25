Роскачество проведет проверки игрушек в виде Чебурашки Фото: Кадр видео

Роскачество собирается провести проверку игрушек в виде Чебурашки. Об этом сказано в заявлении организации.

«Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка», - говорится в сообщении, публикованном в среду, 25 января.

Отмечается, что в рамках предварительного мониторинга эксперты установили ажиотаж вокруг персонажа Чебурашки из-за выхода одноименной картины в российских кинотеатрах. Роскачество заявляет, что рынок наводнили игрушки с таким персонажам, при этом речь идет о разном качестве, а большую часть составляют китайские изделия, предлагаемые на маркетплейсах. Проводить проверку собираются на фоне частых негативных отзывов потребителей.

«Лабораторные испытания игрушек Чебурашка включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели», - сообщало заместитель руководителя ведомства Елена Саратцева.

Напомним, семейная картина режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вышла в прокат в начале января этого года, став самой кассовой лентой за всю историю российского проката.