МИД России заявил об оставшихся в прошлом рассуждениях о «красных линиях» в действиях Запада

МИД России заявил о стремлении США нанести России стратегическое поражение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон недвусмысленно заявил о стремлении нанести Москве стратегическое поражение, в связи с этим рассуждения о «красных линиях» можно оставить в прошлом. Такое заявление в среду, 25 января, сделало Министерство иностранных дел РФ.

Комментируя слова первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что западные страны, возможно, еще не пересекли самые «красные линии» в украинском конфликте, российское внешнеполитическое ведомство предложило вспомнить слова главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Напомним, министр иностранных дел РФ, комментируя происходящее сейчас на Украине, заявил, что война западных стран с Россией уже не гибридная, а почти настоящая.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил Лавров. Рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», - приводит ТАСС заявление, сделанное в Министерстве иностранных дел РФ.