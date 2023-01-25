Не работавшие около получаса сервисы Apple вновь доступны в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не работавшие примерно полчаса сервисы Apple стали вновь доступны в России.

Как сообщается, сервисы Apple, Steam и другие снова доступны в России даже без VPN. Как сообщается, произошел сбой в региональном сегменте провайдера Akamai, сервера которого используют многие сервисы.

Напомним, в среду, 25 января магазин приложений Apple App Store, а также другие сервисы Apple, перестали открываться в России. Как писал сайт KP.RU, в некоторых случаях, не открывается как сайт Apple, так и приложение магазина.

По данным DownRadar, отслеживающего сбои, большинство пользователей сервисов Apple (56%) сообщили об общих сбоях, а также многие отметили сбои на сайте (43%). Большинство проблем зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Новосибирске, Казани, Челябинске, а также Екатеринбурге и Владивостоке

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Конституционный суд разъяснил, что делать, если нашли на улице деньги, банковскую карточку или телефон (подробнее)