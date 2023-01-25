Сервисы Apple перестали открываться у ряда пользователей в России Фото: скриншот

Магазин приложений Apple App Store, а также другие сервисы Apple, перестали открываться в России в среду, 25 января. Как сообщается, в некоторых случаях, не открывается ни сайт, ни само приложение магазина.

Как передает DownRadar, отслеживающий сбои, большинство пользователей сервисов Apple (56%) отмечают общий сбой, а на втором месте по популярности находится сбой на сайте (43%).

Уточняется, что большинство проблем отметили пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Казани, а также Екатеринбурге и Владивостоке.

Напомним, ранее из официального магазина приложений Apple начали пропадать приложения российских банков и организаций, попавших под санкционные ограничения. Сайт KP.RU объяснял, как можно обойти такие запреты на скачивания заблокированных приложений в App Store

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