Испания собирается присоединиться к поставкам Украине танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанские власти намерены присоединиться к европейскому плану по поставке Киеву немецких танков Leopard. О таком решении сообщила газета El Pais.

По данным издания, Мадрид ссылается по этому вопросу на наличие договоренности на европейском уровне. Уточняется, что в арсенале армии Испании насчитывается 347 танков Leopard.

Как писал сайт KP.RU, американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщил, что 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство ФРГ даст на это свое разрешение. При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что западные страны согласуют поставки Киеву танков, в том числе Leopard, призвав страны-члены НАТО подготовить эти танки к поставкам.