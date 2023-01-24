Столтенберг уверен, что Запад скоро согласует поставки на Украину танков, включая Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники в скором времени достигнут договоренности по поставкам на Украину танков, в том числе и немецких Leopard.

«Консультации между странами-членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо», - заявил генсек НАТО во вторник, 24 января, после обсуждения поставок танков Leopard в ходе встречи в Берлине с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Столтенберг призвал страны-члены НАТО подготовить танки Leopard к поставкам Киеву на случай принятия таких решения в Берлине, а также подготовить украинские экипажи. «Если решение будет принято, потребуется еще какое-то время для подготовки военных к использованию танков», - уточнил он.

Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО назвал текущий момент ключевым в украинском кризисе, заявив, что в связи с этим Украина нуждается в «значительном увеличении» поддержки, в том числе и военной.