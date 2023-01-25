Польский политик Шинковский считает, что тема репараций от Германии будет тянуться несколько поколений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос выплаты Германией репараций Польше за ущерб от Второй мировой войны будет тянуться в течение нескольких поколений, считает министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк.

Отвечая в эфире радио Zet на вопрос, когда Польша получит репарации, он сказал, что "в перспективе ближайших нескольких месяцев, вероятно, нет… но в перспективе нескольких поколений, я уверен, что да".

"Это является правом наших детей и внуков, поскольку это огромная нереализованная обязанность, которую Германии следует принять", - добавил политик.

Ранее Ярослав Качиньский, основатель и глава правящей польской партии “Право и справедливость”, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качиньского, заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.