Польша решила добиваться репараций от Германии за Вторую мировую войну

Компенсацию можно и увеличить, считает Качиньский Фото: REUTERS

Ярослав Качиньский, основатель и глава правящей польской партии «Право и справедливость», брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качиньского, заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны.

Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.

– Суть в том, чтобы — возможно, в ходе долгого и трудного судебного процесса — получить компенсацию за все, что Германия, германское государство и немецкий народ сделали в Польше в 1939–1945 годах, – заявил Качиньский.

73-летний политик уверен, что для экономики Германии сумма, которую он назвал посчитанной «самым консервативным методом», не так уж обременительна, а вот Польше очень пригодится. Впрочем, считает Качиньский, компенсацию можно и увеличить.

Кроме того, он заявил, что в его расчете не учитывается ущерб, нанесенный его стране Советским Союзом, так что следующим шагом Качиньского с высокой долей вероятности станет попытка затребовать репарации с России.

Польша вступила в ЕС в 2004 году и на правах одной из самых отсталых в альянсе стран за время своего членства получила десятки миллиардов евро поддержки. В последнее время поток помощи стал мелеть, и теперь стране, откровенно привыкшей жить за чужой счет, нужно искать новые источники финансирования.