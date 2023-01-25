Песков прокомментировали заявления Украины об ударах по российским городам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления представителей Украины о возможном нанесении ударов по российским городам стало подтверждением правильности избранного Россией пути, а также необходимости оградить страну от подобной опасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности», - заявил представитель Кремля, комментируя сделанное накануне заявления советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о возможности нанесения Киевом ударов по городам России.

Песков также отметил, что накануне во время общения с прессой напоминал о фактах «причастности украинского режима к организации террористических актов». Напомним, пресс-секретарь российского лидера заявил, что причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной и к подобным преступлениям указывает на опасность покушений на российских граждан.