Песков заявил, что причастность Украины к убийству Дарьи Дугиной говорит об опасности покушений на россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причастность Украины к убийству Дарьи Дугиной и к подобным преступлениям говорит об опасности покушений на российских граждан. Такое заявление во вторник, 24 января, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Украина и США якобы обсуждали покушение на основателя бизнесмена Евгения Пригожина.

«Что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что причастность Украины к подобного рода покушениям «очевидна», и «поэтому такая опасность для наших граждан есть».

Напомним, автомобиль, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе около поселка Большие Вяземы в Московской области в конце августа прошлого года. Как заявили очевидцы, детонация произошла под днищем автомобиля, а потом пламя охватило всю машину. ФСБ сообщила, что взрыв был подготовлен гражданкой Украины по заказу Киева.