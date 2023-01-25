Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании и в посольство Украины в Мадриде Фото: REUTERS

Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании Педро Санчеса, а также в украинское посольство в Мадриде. Об этом сообщает телеканал LaSexta.

Как передает телеканал, по подозрению в отправке посылок со взрывчатым веществом правоохранительные органы Испании задержали 74-летнего мужчину. Сообщается, что задержанный проживал в населенном пункте Миранда-де-Эбро.

Напомним, в конце ноября прошло года, в украинском посольстве в Испании произошел взрыв. Как писал сайт KP.RU, в результате инцидента был ранен один человек. Сообщалось, что пострадавшим при взрыве был сотрудник дипломатического представительства, который был госпитализирован в больницу с легкими ранениями.