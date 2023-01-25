Песков назвал абсурдом мнение о том, что безопасность Украины способна обеспечить мощная армия

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным мнение о том, что безопасность Украины якобы можно обеспечить, создав мощную армию.

Ранее в издании WP вышла публикация о том, что, по мнению США, безопасность Украины лучше обеспечит не ее прием в НАТО, а создание мощной армии.

"Мы с вами читаем ежедневно большое количество рассуждений… очень много проявлений убежденности ряда политиков... которые считают, что именно продолжая конфликт, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической.. ", - сказал Песков, комментируя эту статью.

Ранее 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.

Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии во главе с Олафом Шольцем согласилось передать ВСУ танки Leopard 2.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.