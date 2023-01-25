Песков отреагировал на перевод стрелок «часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил перевод стрелок «часов Судного дня», назвав ситуацию в мире тревожной, а также отметив, что политика Североатлантического альянса не ведет к какой-либо разрядке в отношении ядерного вооружения.

«Ситуация в целом действительно тревожная. Мы говорим о символическом проекте, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, она действительно чрезвычайно напряженная», - заявил представитель Кремля.

Песков призвал трезво посмотреть в глаза данной напряженности, отметив, что обязывает Москву быть начеку, принимая соответствующие меры. Оценивая перспективы развития сложившийся ситуации, пресс-секретарь российского президента заявил, что «с учетом той линии, которая была избрана НАТО под руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки».

Напомним, накануне представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» приняли решение о переводе стрелок «часов Судного дня» на 10 секунд вперед. Таким образом, эти часы теперь показывают 90 секунд до «ядерной полуночи».