Стрелки "Часов Судного дня" перевели рекордно близко к "ядерной полуночи" Фото: REUTERS

Стрелки на символических "Часах Судного дня" в 2023 году переведены на 10 секунд к "ядерной полуночи" - теперь там осталось всего 90 секунд до "ядерного апокалипсиса" (обозначен как полночь).

Это самое близкое к полуночи положение стрелок "Часов Судного дня" за всю их историю. Об этом говорится в сообщении на сайте "Бюллетеня ученых-атомщиков", которое начало "отслеживать" эти часы с 1947 года.

- "Часы Судного дня" были поставлены на 90 секунд до полуночи. Во многом это связано из-а ситуации на Украине и повышенного риска ядерной эскалации. На новое время "Часов" также повлияли продолжающиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом и нарушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологическими угрозами, такими как COVID-19, - сказано в сообщении.

До этого, в 2020 году, стрелки переводили вперед на 20 секунд, тогда они показывали 100 секунд до "ядерной полуночи". Для примера – в период Карибского кризиса часы показывали без семи минут полночь.