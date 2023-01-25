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НовостиВ мире25 января 2023 10:58

Экс-премьер Японии назвал проигрыш России на Украине почти немыслимым

Ёсиро Мори задался вопросом, стоит ли "вкладывать столько усилий в Украину"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-премьер Японии назвал проигрыш России на Украине почти немыслимым

Экс-премьер Японии назвал проигрыш России на Украине почти немыслимым

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что неудача Москвы в украинском конфликте с почти невозможна.

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», - приводит агентство Киодо слова экс-главы японского правительства, сказанные на встрече в Токио.

Напомним, в ноябре прошлого года Ёсиро Мори сказал о том, что именно украинский президент Владимир Зеленский виноват в происходящем с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта.

Как писал сайт KP.RU, накануне, 23 января, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя, что произойдет с военной помощи западных стран для Украины, заявив, что любая поставленная Киеву военная техника «будет буквально перемолота», подчеркнув также, что цели спецоперации России на Украине «будут достигнуты в любом случае».