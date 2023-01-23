Замглавы МИД Рябков заявил, что любые поставленные Украине вооружения Запада будут «буквально перемолоты» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что произойдет с военной помощи западных стран для Украины, заявив, что любая их военная техника, поставленная Киеву «будет буквально перемолота».

«Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: … вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота», - приводит ТАСС слова замглавы внешнеполитического ведомства, который также отметил, что цели специальной военной операции России на Украине «будут достигнуты в любом случае».

Напомним, ранее в Кремле, комментируя возможную поставку западными странами тяжелых танков Киеву, заявили, что такое вооружение не сможет принципиально изменить что-либо в ходе боевых действие на Украине, однако, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это добавит проблем самой Украине, а также украинскому народу.