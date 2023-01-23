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НовостиПолитика23 января 2023 7:43

Замглавы МИД Рябков заявил, что любые поставленные Украине вооружения Запада будут «буквально перемолоты»

Замминистра отметил, что цели спецоперации «будут достигнуты в любом случае»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД Рябков заявил, что любые поставленные Украине вооружения Запада будут «буквально перемолоты»

Замглавы МИД Рябков заявил, что любые поставленные Украине вооружения Запада будут «буквально перемолоты»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что произойдет с военной помощи западных стран для Украины, заявив, что любая их военная техника, поставленная Киеву «будет буквально перемолота».

«Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: … вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота», - приводит ТАСС слова замглавы внешнеполитического ведомства, который также отметил, что цели специальной военной операции России на Украине «будут достигнуты в любом случае».

Напомним, ранее в Кремле, комментируя возможную поставку западными странами тяжелых танков Киеву, заявили, что такое вооружение не сможет принципиально изменить что-либо в ходе боевых действие на Украине, однако, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это добавит проблем самой Украине, а также украинскому народу.