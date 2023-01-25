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НовостиВ мире25 января 2023 11:37

Комитет по защите журналистов сообщил о гибели 67 работников СМИ во всем мире в 2022 году

Больше всего журналистов погибло на Украине – 15 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
67 работников СМИ погибли во всем мире в 2022 году

67 работников СМИ погибли во всем мире в 2022 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году во всем мире погибли 67 работников средств массовой информации, сообщил Комитет по защите журналистов (CPJ). Это почти на 50% больше, чем в 2021 году.

Как уточняется на сайте CPJ, больше всего журналистов погибло в 2022 году на Украине – 15 человек. Это самый высокий показатель гибели работников СМИ для Украины за все время анализа данных, то есть с 1992 года. В комитете отметили, что 13 журналистов там погибли во время сбора информации или во время репортажа.

Большое количество смертей среди работников СМИ было зафиксировано в Латинской Америке – в этом регионе погибли в прошлом году 30 журналистов: в Мексике – 13 человек, на Гаити – семь, по четыре в Бразилии, Чили и Колумбии и по шесть – в Эквадоре, Гватемале, Гондурасе и Парагвае. В CPJ считают, что механизмы защиты журналистов, существующие в Латинской Америке, не действуют.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ЮНЕСКО заявили, что уровень безнаказанности за убийство журналистов остается в мире неприемлемо высоким.