ЮНЕСКО: Уровень безнаказанности за убийство журналистов остается в мире неприемлемо высоким

В 2020–2021 годах из 117 журналистов, убитых из-за своей профессии, 91 человек — или 78% — был убит в нерабочее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в мире отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

ЮНЕСКО вновь обратилось к главам правительств всех стран мира с призывом принять необходимые меры для обеспечения надлежащего расследования преступлений, совершенных против журналистов, и выявления и осуждения виновных.

Новые данные организации, ставшие частью специального доклада, подтверждают, что глобальный уровень безнаказанности за убийства журналистов остается шокирующе высоким — 86%.

- Свобода выражения мнений не может быть защищена в условиях столь ошеломляющего числа нераскрытых дел. Это оказывает сдерживающее воздействие на журналистские расследования — область журналистики, жизненно важную для здоровья любой демократии, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Доклад также свидетельствует об отсутствии безопасных пространств для журналистов. В 2020–2021 годах из 117 журналистов, убитых из-за своей профессии, 91 человек — или 78% — был убит в нерабочее время, например, у себя дома, в своем автомобиле или на улице, но не во время выполнения конкретного задания. Некоторые из них были убиты на глазах у членов своих семей, включая детей.

Забота ЮНЕСКО о журналистах, надо признать, носит выборочный характер. Запрет на издание российских СМИ в ряде европейских государств, включение журналистов и редакторов (в т.ч. и «Комсомольской правды») в санкционные списки пока никак не привлекли к себе внимание этой международной организации.