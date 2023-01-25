Захарова призвала Европу не наступать “на одни и те же грабли”

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европе следует срочно очнуться от летаргического сна, вспомнить, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны Западом, становились США, и не наступать на одни и те же грабли, заявила сегодня, 25 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни.

Раннее Таяни заявил, что у Европы отсутствует настоящая внешняя и оборонная политика, среди государств "есть слишком много ревности", а также, что "Европа всегда оказывается после США". Также он добавил, что "Европе следует предпринять все, чтобы конфликт никогда не расширялся".

“Европе следует срочно очнуться от своего летаргического сна и вспомнить… что бенефициаром двух предыдущих мировых войн… были именно США… Может, пришло время в третий раз не наступать на одни и те же грабли?", - написала дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что из-за оголтелой “партии войны” мирные переговоры Москвы и Киева невозможны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.