Захарова: из-за оголтелой «партии войны» мирные переговоры Москвы и Киева невозможны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украиной управляет «партия войны», поэтому мирные переговоры Москвы и Киева невозможны, об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, размещенном на сайте ведомства.

«Утратившая чувство реальности оголтелая «партия войны» сегодня задает тон и определяет политику киевского режима», - сказала Захарова.

Она отметила, что в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи.

Захарова подчеркнула, что заявления западных стран о возможной поставке Украине танков и другого оружия — «откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте».

Дипломат добавила, что оно приведет к увеличению числа жертв и опасной эскалации.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи.

Министр отметил, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

Он отмечал, что начиная с марта 2022 года российская сторона поддержала просьбу Украины о переговорах и проект урегулирования ситуации.

При этом Лавров добавил, что Запад все решает за Украину без Украины.

1 декабря 2022 года Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.

Глава МИД подчеркнул, что никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать.