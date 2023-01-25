Путин: националисты Украины создали заградотряды и расстреливают своих в спину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил во время посещения кластера «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы», что националисты Украины создали заградотряды и расстреливают своих в спину.

«Украинские националисты не считаются ни с чем», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что они «создали заградотряды и расстреливают своих в спину».

Как писал сайт KP.RU, 25 января во время посещения кластера «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы» президент России Владимир Путин поддержал инициативу перенести День молодежи на последнюю субботу июня.

Он подчеркнул, что так можно сделать, я переговорю с министром. У нас такие традиции есть – многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни.

Также во время встречи со студентами Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях.

Он отметил, что мы этого не можем допустить.